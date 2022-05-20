Пользователи смогут увидеть реакцию разработчиков на свои отзывы и предложения

Хотя уже давно можно ставить оценки расширениям для Microsoft Edge, до сих пор разработчики не могли отвечать на оставленные отзывы. Теперь Microsoft внедрила такую функцию в Центре партнёров, позволяя разработчикам расширений напрямую взаимодействовать со своей целевой аудиторией.

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Microsoft Partner Center получил панель мониторинга «Отзывы». Она позволит разработчикам просматривать отзывы о своём продукте и отвечать на них. Ответы будут отображаться и на странице сведений о расширении.

Microsoft не слишком торопилась с этим новшеством. Ещё в 2015 году Google позволила разработчикам напрямую отвечать на отзывы пользователей в магазине Chrome. Разработчики расширений для Safari могут взаимодействовать с клиентами в App Store с 2017 года.

За счёт взаимодействия разработчики смогут получить дополнительную информацию, предлагать варианты решения проблем и т.д. Возможность видеть, что разработчики прислушиваются к ним, может мотивировать пользователей активнее писать отзывы и вносить предложения, пишет Neowin.

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