Очередные санкции против китайских технологических гигантов

Минуло около трёх лет с тех пор, как правительство США внесло компанию Huawei в список запрещённых из-за опасений по поводу её сетевого оборудования. Виновата торговая война между США и Китаем, и теперь в бой вступает Канада.

реклама

Bloomberg сообщает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо готов принять окончательное решение, запрещающее на торговлю с Huawei. Канада откладывала решение, чтобы избежать провокаций и усиления «разжигания напряжённости» между Канадой и Китаем. Отношения между двумя странами в последние годы ухудшаются, о чем говорит среди прочего арест финансового директора Huawei в 2018 году. В ответ на это Китай арестовал бывшего дипломата Майкла Спавора и предпринимателя Майкла Коврига.

Вскоре после публикации статьи министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино и министр инноваций, науки и экономического развития Канады Франсуа-Филипп Шампань провели пресс-конференцию. Там было сказано, что запрет на торговлю введён не только против Huawei, но и против ZTE.

В результате в Канаде перестанут закупать телекоммуникационное оборудование этих производителей и потребительские товары, вроде смартфонов с поддержкой 5G. Это станет ещё одним ударом по Huawei, продажи устройств которой резко упали по всему миру. В 2018 году Huawei говорила о доходе от продаж около $428 млн. Теперь же доля рынка смартфонов Huawei в Канаде всего 2,03%. Для сравнения, у Google доля около 3%. Huawei отстаёт даже от прекратившей выпускать смартфоны LG.

Когда вступил в силу запрет на торговлю в США, объём продаж у Huawei снизился почти на 30% за год, а в сегменте потребительских товаров почти на 50%, пишет Androidcentral.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке



