Минуло около трёх лет с тех пор, как правительство США внесло компанию Huawei в список запрещённых из-за опасений по поводу её сетевого оборудования. Виновата торговая война между США и Китаем, и теперь в бой вступает Канада.
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Bloomberg сообщает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо готов принять окончательное решение, запрещающее на торговлю с Huawei. Канада откладывала решение, чтобы избежать провокаций и усиления «разжигания напряжённости» между Канадой и Китаем. Отношения между двумя странами в последние годы ухудшаются, о чем говорит среди прочего арест финансового директора Huawei в 2018 году. В ответ на это Китай арестовал бывшего дипломата Майкла Спавора и предпринимателя Майкла Коврига.
Вскоре после публикации статьи министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино и министр инноваций, науки и экономического развития Канады Франсуа-Филипп Шампань провели пресс-конференцию. Там было сказано, что запрет на торговлю введён не только против Huawei, но и против ZTE.
В результате в Канаде перестанут закупать телекоммуникационное оборудование этих производителей и потребительские товары, вроде смартфонов с поддержкой 5G. Это станет ещё одним ударом по Huawei, продажи устройств которой резко упали по всему миру. В 2018 году Huawei говорила о доходе от продаж около $428 млн. Теперь же доля рынка смартфонов Huawei в Канаде всего 2,03%. Для сравнения, у Google доля около 3%. Huawei отстаёт даже от прекратившей выпускать смартфоны LG.
Когда вступил в силу запрет на торговлю в США, объём продаж у Huawei снизился почти на 30% за год, а в сегменте потребительских товаров почти на 50%, пишет Androidcentral.