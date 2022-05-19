До анонса этого устройства всего пять дней

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

В четверг появилась информация о том, что 24 мая в Китае состоится анонс линейки смартфонов Redmi Note 11T Pro. Пока же модель Redmi Note 11T Pro обнаружилась на тестовом сайте Geekbench с описанием некоторых характеристик.

реклама

Устройство Redmi с модельным номером 22041216UC ранее было замечено на сайте сертификации 3C. Там было указано, что это Redmi Note 11T Pro+.

Запись в Geekbench показывает 8-ядерный процессор с четырьмя мощными ядрами с частотой 2,85 ГГц и четырьмя экономичными с частотой 2 ГГц. Используется также графический процессор Arm Mali-G610 MC6. Из этого следует, что речь идёт о чипе MediaTek Dimensity 8100.

Объём памяти составляет 8 ГБ и установлена Android 12. В одноядерных тестах результат равен 4170 баллов, в многоядерном 6379 баллов.

Ранее говорилось об экране 6,6 дюйма FHD+ и оболочке MIUI 13. Частота экрана достигает 144 Гц, что может означать применение панели IPS LCD. Предположительно, максимальная конфигурация может предлагать хранилище 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч и зарядка 120 Вт.

Анонс Redmi Note 11T Pro+ запланирован на 24 мая, так что ждать подробных сведений осталось недолго, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке



