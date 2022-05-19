В четверг появилась информация о том, что 24 мая в Китае состоится анонс линейки смартфонов Redmi Note 11T Pro. Пока же модель Redmi Note 11T Pro обнаружилась на тестовом сайте Geekbench с описанием некоторых характеристик.
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Устройство Redmi с модельным номером 22041216UC ранее было замечено на сайте сертификации 3C. Там было указано, что это Redmi Note 11T Pro+.
Запись в Geekbench показывает 8-ядерный процессор с четырьмя мощными ядрами с частотой 2,85 ГГц и четырьмя экономичными с частотой 2 ГГц. Используется также графический процессор Arm Mali-G610 MC6. Из этого следует, что речь идёт о чипе MediaTek Dimensity 8100.
Объём памяти составляет 8 ГБ и установлена Android 12. В одноядерных тестах результат равен 4170 баллов, в многоядерном 6379 баллов.
Ранее говорилось об экране 6,6 дюйма FHD+ и оболочке MIUI 13. Частота экрана достигает 144 Гц, что может означать применение панели IPS LCD. Предположительно, максимальная конфигурация может предлагать хранилище 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч и зарядка 120 Вт.
Анонс Redmi Note 11T Pro+ запланирован на 24 мая, так что ждать подробных сведений осталось недолго, пишет Gizmochina.