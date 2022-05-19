Ещё у них по три задние камеры и не только

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

В четверг компания Vivo у себя на родине анонсировала смартфоны Vivo S15 и S15 Pro. Данные о них попадали в сеть неоднократно, так что сюрпризов мало.

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Спереди модель S15 обладает изогнутым экраном со скруглёнными углами, а по центру находится вырез под камеру. Сзади на обоих устройствах три камеры, боковая рамка сделана из алюминия авиационного класса.

S15 обладает экраном Samsung E4 AMOLED 6,62 дюйма с разрешением Full HD+. S15 Pro получил более компактную панель Samsung E5 AMOLED 6,56 дюйма Full HD+ с частотой до 120 Гц. Поддерживается HDR10+ и частота дискретизации касания 1000 Гц, а также есть независимый чип экрана.

Vivo S15 работает на процессоре Snapdragon 870 Peak Edition, а S15 Pro на MediaTek Dimensity 8100. В обоих случаях есть варианты с объёмом оперативной памяти 8 ГБ или 12 ГБ и хранилища 128 ГБ или 256 ГБ. Стандартный аппарат получил аккумулятор 4500 мАч с зарядкой 66 Вт, а Pro 4500 мАч и 80 Вт. За 18 минут S15 Pro можно зарядить от нуля до 70%, а полностью за 30 минут.

На оба устройства установлена Android 12 с OriginOS. Обычная модель обладает основной камерой 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Передняя камера обладает разрешением 32 Мп. У Pro основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп, чёрно-белая 2 Мп и передняя 32 Мп.

Среди других характеристик устройств S15 сканер отпечатков в экране, два слота для nano-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 на S15 и Bluetooth 5.3 на S15 Pro, GPS на S15 и двухдиапазонный GPS на S15 Pro, NFC и USB Type C.

S15 8/128 ГБ стоит 2699 юаней, 8/256 ГБ 2999 юаней, 12/256 ГБ 3299 юаней. S15 Pro 8/256 ГБ обойдётся в 3399 юаней, 12/256 ГБ в 3699 юаней. Продажи стартуют 27 мая, пишет Gizmochina.

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