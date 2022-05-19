Гаджет для любителей спортивного образа жизни

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

На этой неделе состоялся анонс умных часов Huawei Watch GT 3 Pro для европейских стран. В Китае эти часы были представлены ещё в апреле и характеристики этих версий одинаковые. Watch GT 3 Pro выходят на смену модели Watch GT 2 Pro 2020 года.

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Они обладают круглым циферблатом диаметром 43 и 46 мм. В первом случае диагональ экрана 1,32 дюйма, во втором 1,43 дюйма. В обоих случаях это панель AMOLED, у них керамический корпус и сапфировое стекло. Часы получили головку для завода и физическую кнопку справа. Есть защита от воды на глубине до 5 м.

Имеется пульсометр, датчик SpO2, измерение температуры тела, трекер сна, монитор стресса и не только. Также есть ЭКГ для проверки сердечного ритма и электрической активности сердца. Поддерживается 100 спортивных режимов, включая 18 профессиональных, плюс двухдиапазонный GPS.

Часы работают на системе HarmonyOS со звонками через Bluetooth, отображением уведомлений и поддержкой нескольких приложений. Можно воспользоваться электронным кошельком и встроенным NFC. Версия 46 мм работает до 14 дней, 43 мм до 7 дней. Поддерживается беспроводная зарядка.

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Модель 46 мм предлагается с разными ремешками стоит 369, 389 и 499 евро. Версия 43 мм доступна за 499 и 699 евро, пишет Gizmochina.