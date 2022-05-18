Компания Vivo готовится к релизу очередного бюджетного смартфона серии Y. Аппарат под именем Vivo Y75 4G должен быть анонсирован 22 мая. Пока был представлен рекламный видеоролик, а инсайдер опубликовал некоторые характеристики устройства.
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Vivo Y75 предложит экран AMOLED 6,44 дюйма Full HD+ со сканером отпечатков. Аппарат будет работать на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G96 с графическим процессором Mali G57. Объём памяти составит 8 ГБ, хранилище 128 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD вместимостью до 1 ТБ.
Всё это работает от аккумулятора 4050 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт через USB Type-C. Система лишь Android 11 с оболочкой FunTouchOS 12.
Сзади три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 44 Мп. Поддерживается замедленная съёмка и интервальная, двойная экспозиция и т. д.
Среди стандартов связи Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, динамики с сертификацией Hi-Res Audio, но скорее всего не будет разъёма 3,5 мм. Размеры корпуса составят 160,87 х 74,28 х 7,4 мм, вес 172 г, пишет Gizmochina.