В феврале бренд Poco анонсировал смартфон Poco X4 Pro 5G для международных продаж. Теперь компания планирует представить модель серии X под именем Poco X4 GT. Этот смартфон придёт на смену прошлогодней версии Poco X3 GT. Анонс всё ближе, если судить по появлению этого устройства в базе данных IMEI.
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Как видно на скриншоте, аппарат Poco с модельным номером 22041216G поступит в магазины разных стран вместе с Poco X4 GT. 22041216G будет международной версией Redmi Note 11T Pro, появления которой в ближайшем будущем ожидают в Китае.
Недавно два аппарата Redmi с модельными номерами 22041216C и 22041216UC были найдены в базе данных китайских организаций сертификации TENAA и 3C. Они могут поступить в продажу под названиями Redmi Note 11T и Note 11T Pro соответственно.
Note 11T получит экран 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. С большой долей вероятности здесь будет использоваться новый процессор Dimensity 1300 и аккумулятор 4300 мАч, а также зарядка мощностью 67 Вт. Остальные спецификации на данный момент неизвестны.
В США ещё один аппарат Poco с модельным номером 22041216UG недавно был сертифицирован Федеральной комиссией по связи (FCC). Номер модели указывает на глобальную версию Redmi Note 11T Pro. Ожидается экран 6,6 дюйма FHD+ 144 Гц, чип Dimensity 8000 и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 120 Вт. Название версии для международных продаж может быть Poco X4 GT+, пишет Gizmochina.