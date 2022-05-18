Компания Honor планирует вывести на рынок Китая смартфоны серии Honor 70. Уже была названа дата их анонса. Это произойдёт 30 мая.
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Презентация будет виртуальной и начнётся в 19:30 по местному времени. Ожидается появление моделей Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+.
Стандартный Honor 70 должен работать с 10-битной панелью BOE FHD+ 2400 х 1080 с частотой 120 Гц. Будет установлен мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 1. Среди трёх камер сзади основная 108 Мп, рядом сверхширокоугольная, 8 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость батареи составит 4800 мАч с зарядкой 66 Вт.
Модель Pro станет обладателем 10-битного экрана OLED LTPO, 2400 х 1200, 120 Гц. Здесь будет система на чипе MediaTek Dimensity 8100. Основная камера будет 50 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп и телефото 8 Мп. Аккумулятор и мощность зарядки не отличаются от Honor 70.
Модель Pro+ обладает 10-битным экраном OLED LTPO 2800 х 1300 и чипом Dimensity 9000. Основная камера Sony IMX766 с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп и телефото 12 Мп. Здесь батарея 4600 мАч и зарядка 100 Вт, пишет Gizmochina.