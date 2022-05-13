Гибкие смартфоны пока не стали повсеместно распространёнными. И всё же, производители экранов вроде Samsung и LG работают над концепциями будущих устройств и считают, что гибкие экраны имеют большой потенциал применения.
реклама
Хотя гибкие устройства пока продаются малым тиражом , производители экранов создают новые прототипы: от устройств, которые можно свернуть дважды, до сворачивающихся дисплеев с возможностью устанавливать желаемую ширину в зависимости от контента. Некоторые из этих концепций были продемонстрированы на конференции Display Week 2022 в Сан-Хосе.
Некоторые из них даже получили названия, такие как Samsung Flex G, Flex S и Flex In & Flex Out. Все они сворачиваются по-разному. Ещё есть Flex Slide и Flex Roll, которые сдвигаются с одной или обеих сторон, чтобы сделать большие экраны более компактными.
Samsung утверждает, что в конце года выпустит 12,4-дюймовый выдвижной экран. Компания считает, что гибкие экраны найдут применение в игровом и автомобильном сегментах. Ведётся работа над «Gaming Foldable OLED», который позволит прикреплять контроллеры к боковым сторонам экрана, а также над «Digital Cockpit» для автомобилей.
LG идёт другим путём. Её устройства можно сделать выше для размещения вертикального контента. Компания продемонстрировала 17-дюймовый складной экран OLED, который появится в ноутбуке Asus Zenbook в ближайшие месяцы, а также экран для изогнутых мониторов с регулировкой кривизны.
Обе компании стараются решить проблемы гибких экранов, такие как образование складок, ухудшение яркости и использование новых материалов с ощущением как у стекла. По долговечности LG и Samsung обещают 200 тысяч сворачиваний, прежде чем на экранах появятся заметные дефекты, пишет Techspot.