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AMD набрала рекордную для себя долю рынка процессоров x86
Это происходит на фоне снижения показателей рынка в целом
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Работа AMD в сегменте процессоров x86 продолжает приносить результаты, медленно подрывая доминирование Intel в разных категориях рынка. Intel особенно должна волноваться по поводу успехов AMD на рынке серверов, где процессоры Epyc становятся всё более востребованными. Рынок процессоров для настольных ПК в целом не в лучшей форме, поскольку архитектура Arm продолжает наступать.

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Зато на рынке графических процессоров AMD пока не может всерьёз конкурировать с Nvidia, чьи видеокарты доминируют в Steam, в магазинах Amazon и Newegg. В ближайшее время это вряд ли изменится. Выход на рынок Intel тоже не способствует успехам AMD. 

Почти во всех сегментах рынка процессоров в прошлом квартале был спад. Поставки процессоров для настольных ПК показали рекордное за всю историю наблюдений падение на 30%. Это результат сокращения спроса на ПК, закрытия производств и дефицита чипов, пассивных компонентов, материалов и газов.

AMD получила долю рынка x86-процессоров в 27,7%, улучшив результат прошлого квартала в 25,6%. При этом по итогам года доля Intel выросла, а спад прошлого квартала может быть связан с избыточным накоплением запасов у OEM-производителей.

Доля AMD на рынке серверных процессоров составляет 11,6%. Этот результат может быть улучшен в конце года с появлением Zen 4 Epyc. Крупные компании вроде Netflix всё чаще ставят себе серверные процессоры AMD, но до смены лидера ещё очень далеко, если это когда-нибудь случится.

На рынке процессоров для мобильных ПК Intel и AMD пострадали из-за спада поставок ноутбуков. И всё же, по итогам года доля AMD здесь выросла на 4,4%.

Аналитики компании Mercury Research отмечают, что продажи процессоров Arm растут, в первую очередь за счёт хромбуков и компьютеров Apple M1 Mac. Apple перевела на Arm почти все линейки своих компьютеров. Средняя цена мобильных и настольных процессоров составляет рекордные $138. Это означает, что покупатели всё чаще отдают предпочтение более дорогим компьютерам, пишет Techspot.

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