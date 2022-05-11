Устройство на процессоре Snapdragon 720G скоро поступит в продажу

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Пару лет назад Samsung выпустила планшет Galaxy Tab S6 Lite средней ценовой категории. Теперь готовится его современная реинкарнация. Phonearena сообщает, что планшет будет называться просто Galaxy Tab S6 Lite (2022 г.), а не Galaxy Tab S8 Lite. Он будет работать на чипе Snapdragon 720G вместо прежнего Samsung Exynos 9611, что повысит производительность.

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Естественно, установлена система Android 12 с последней версией оболочки Samsung One со всей доступной функциональностью. Объём памяти составит 4 ГБ и хранилища 64 ГБ. Будут версии с Wi-Fi и LTE за $379 и $439 евро соответственно.

В остальном характеристики останутся неизменными. Это означает экран LCD размером 10,4 дюйма с разрешением 2400 х 1200p, поддержку стилуса S Pen, динамики AKG и переднюю камеру 5 Мп плюс заднюю 8 Мп.

Анонс может состояться в ближайшие недели. Есть сведения, что готовятся также обновлённый Galaxy Tab A7 Lite и уменьшенный Galaxy Tab S7 FE.

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