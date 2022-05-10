Названо несколько смартфонов на этом чипе

Появилась неофициальная информация, согласно которой первые смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Gen 1+ появятся в начале июля. Этот чип станет заменой нынешнему флагманскому процессору Snapdragon 8 Gen 1 и войдёт в состав премиальных устройств второй половины года.

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Об этом в Твиттере сообщил инсайдер Йогеш Брар, который прежде неоднократно делился полезными данными. Брар сделал также предположения относительно того, какие смартфоны будут работать на новом процессоре. Среди них OnePlus Ultra, Moto Frontier, Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4.

Предполагаемые сроки появления устройств на Snapdragon 8 Gen 1+ соответствуют тем, которые прежде называли другие инсайдеры. Ранее Qualcomm перенесла релиз нового Snapdragon (якобы из-за пандемии), который ожидался в мае.

Официально о Snapdragon 8 Gen 1+ мало что известно, пишет Phonearena. Даже это название может оказаться неокончательным. Тестов производительности пока тоже не было. Специалисты ждут роста графической производительности и тепловой оптимизации, чтобы не приходилось лишний раз сбрасывать тактовые частоты.

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