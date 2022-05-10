Процессор поменяли на Snapdragon 695

Компания Realme 12 мая собирается анонсировать в Европе свои очередные смартфоны. Среди них будет Realme 9 с главной камерой 108 Мп и Realme 9 5G. Последний имеет отличия от версии аппарата, ранее представленной в Индии.

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На польском сайте Realme появилось описание Realme 9 5G с уже известным дизайном, новым процессором и новым сочетанием камер. Аппарат обладает экраном LCD размером 6,6 дюйма с разрешением 1080p и сканером отпечатков сбоку. У экрана частота обновления 120 Гц и частота дискретизации касания 240 Гц. В версии для Индии установлен процессор Dimensity 810, а здесь Snapdragon 695 с двумя ядрами Kryo Gold 2,2 ГГц и шестью Kryo Silver 1,8 ГГц.

Объём памяти составляет 4 ГБ, это значение можно увеличить ещё на 3 ГБ. Предлагается хранилище 64 ГБ или 128 ГБ, главная камера 50 Мп, чёрно-белая 2 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп при апертуре f/2.1.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт, сообщает GSMArena. Установлена Android 12 и интерфейс Realme 3.0. Доступны белый и чёрный цветовые варианты, размер корпуса 164,3 х 75,6 х 8,5 мм при весе 191 г.

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