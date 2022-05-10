Опубликован рейтинг смартфонов по сохранению их ценности после приобретения

Смартфоны Samsung Galaxy S22 спустя несколько месяцев после покупки становятся заметно дешевле. Об этом говорится в исследовании популярного в США сайта по обмену смартфонов SellCell. Флагманы Samsung могут терять половину стоимости всего за месяц владения.

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Авторы с SellCell проанализировали стоимость амортизации аппаратов iPhone 13, Galaxy S22 и Pixel 6 за первые два месяца после начала их продаж. Все устройства описываются как новые или в хорошем состоянии.

Результаты показали значительное падение стоимости Galaxy S22 и Pixel 6. Аппараты Galaxy S22 в среднем дешевели быстрее всех: на 51,1% экземпляры в хорошем состоянии и на 46,8% новые. Pixel 6 дешевели на 43,5% (хорошие) и 41,5% (новые), iPhone 13 дешевели на 16,4% и 19,1%.

Хуже всех проявил себя Galaxy S22 Plus 128 ГБ. В хорошем состоянии он терял 57,5% стоимости, а почти новый 53,8%. Это означает потерю $575.

У Google худшим стал Pixel 6 Pro 256 ГБ. Через два месяца после начала продаж он обесценился на 47,9% (хороший) и 45,7% (новый). Это означает удешевление на $479.

Лучше всех стареет iPhone 13 Pro Max. В хорошем состоянии он дешевеет на 4,7% и на 3,8% новый. Это позволяет потерять только $52, пишет Androidauthority.

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