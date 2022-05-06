Это могут быть смарт-часы Galaxy Watch 5

На сайте Galaxy Club доступна информация о трёх смарт-часах Samsung с кодовым именем Heart, пишет GSMArena. Неизвестно, будут ли это часы Galaxy Watch 5, но известны кодовые названия Heart-S, Heart-L и Heart-Pro. Как видим, одна из моделей получила обозначение Pro.

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Предположительно, Samsung может поменять стратегию выпуска Galaxy Watch. Galaxy Watch 4 доступны в обычном и классическом вариантах, а новых Galaxy Watch Active не было уже давно. Быть может, эта серия будет объединена с основными часами Samsung.

Heart-S представляют собой наиболее компактную модель (номер SM-R90X) размером 40 или 42 мм. У Heart-L размер 44 или 46 мм с номером модели SM-R19X. Heart-Pro будет выпускаться только одного размера. Какие окончательные названия будут у этих часов, пока неизвестно.

В апреле было сказано, что наиболее дорогие Galaxy Watch 5 получат аккумулятор 572 мАч, что намного превосходит ёмкость в Watch 4. Анонс может состояться не раньше августа.

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