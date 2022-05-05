Информация относительно возможностей будущего фитнес-трекера Xiaomi Band 7 в сети уже появлялась. Речь тогда шла об удвоении ёмкости аккумулятора до 250 мАч, но это не означает двукратного повышения продолжительности работы. Дополнительная функциональность повысит расход энергии, пишет Nextpit.
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Например, энергия потребуется для работы GPS. Смарт-часы Watch S1, представленные одновременно со смартфонами Xiaomi 12, тоже получили поддержку GPS. На трекерах Xiaomi Mi Band этой функциональности до сих пор не было.
Новый трекер получит увеличенный экран с разрешением 192 х 490 пикселей. У прошлогоднего Xiaomi Mi Band 6 экран AMOLED 1,56 дюйма с разрешением 152 х 486. Можно предположить, что новый дисплей станет шире.
Xiaomi может предложить новые скины в цифровом и аналоговом виде. Некоторые циферблаты смогут быть постоянно активными, чего раньше тоже не бывало. Новый режим энергосбережения позволит дольше обходиться без розетки.
Анонс может быть запланирован на 10 мая, о чем заявил пользователь с сервиса Weibo.