Вырастет размер экрана и разрешение

MSI 3080 почти за 100 тр - смотри

MSI 3080 почти за 100 тр - смотри

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

ASUS RTX 3050 почти за 40 тр

ASUS RTX 3050 почти за 40 тр

Информация относительно возможностей будущего фитнес-трекера Xiaomi Band 7 в сети уже появлялась. Речь тогда шла об удвоении ёмкости аккумулятора до 250 мАч, но это не означает двукратного повышения продолжительности работы. Дополнительная функциональность повысит расход энергии, пишет Nextpit.

реклама

Например, энергия потребуется для работы GPS. Смарт-часы Watch S1, представленные одновременно со смартфонами Xiaomi 12, тоже получили поддержку GPS. На трекерах Xiaomi Mi Band этой функциональности до сих пор не было.

Новый трекер получит увеличенный экран с разрешением 192 х 490 пикселей. У прошлогоднего Xiaomi Mi Band 6 экран AMOLED 1,56 дюйма с разрешением 152 х 486. Можно предположить, что новый дисплей станет шире.

Xiaomi может предложить новые скины в цифровом и аналоговом виде. Некоторые циферблаты смогут быть постоянно активными, чего раньше тоже не бывало. Новый режим энергосбережения позволит дольше обходиться без розетки.

Анонс может быть запланирован на 10 мая, о чем заявил пользователь с сервиса Weibo.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba



