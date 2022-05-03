Автоматическая смена положения, отслеживание показателей сна и тонкая настройка

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Компания Xiaomi анонсировала электрическую смарт-кровать 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro. Начало краудфандинговой кампания для неё запланировано на 7 мая, пишет Gizmochina.

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Кровать оснащена двумя двигателями на спинке и ножках, способными плавно поднять вес до 600 кг. Двигатели работают тихо с максимальным рабочим звуком менее 45 дБ. Доступна регулировка на 60 градусов для спинки и 40 градусов для ножек с шагом в 1 градусов. Запоминаются два положения, чтобы быстро переключаться между ними.

Если спящий храпит, происходит автоматический подъём спинки на 15 градусов и плавная регулировка изголовья для сна на боку. Это должно открыть дыхательные пути. Когда храп прекратится, кровать автоматически возвращается в нормальное положение.

Интеллектуальное ядро на задней части кровати может работать через матрас толщиной 25 см и обнаруживать движения во сне. Двойное ядро мониторинга с двух сторон может независимо отслеживать данные о сне более чем одного человека. Это частота сердечных сокращений и дыхания, храп и движения тела, качество сна.

Кровать станет частью экосистемы Mijia IoT и её можно подключить через приложение MIJIA к другим продуктам. Среди них автоматическое выключение света при засыпании и автоматическое открывание штор при пробуждении.

Кровать обойдётся в 6399 юаней для первых покупателей и затем 7399 юаней.

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