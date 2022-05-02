Доступна апрельская статистика от StatCounter

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Первоначальный браузер Edge был достаточно надёжным с уникальной функциональностью, приличной эффективностью и оптимизацией под сенсорные экраны, но его проприетарный движок был источником проблем с совместимостью. Из-за этого его популярность не могла подняться выше определённого порога. Пользователей было мало без поддержки сторонних разработчиков, а разработчики не приходили из-за отсутствия пользователей. В 2019 году старый Edge решили оставить в прошлом.

реклама

Через семь лет после релиза и более двух лет после перехода на Chromium браузер Microsoft набирает обороты. Очередная статистика от StatCounter показывает, что в апреле Edge преодолел отметку в 10%.

StatCounter утверждает, что Edge набрал 0,42% балла и добрался до уровня 10,07%. Ему далеко до Chrome с долей 66,64% (-0,65%), но второе место занять удалось.

Apple Safari третий с долей 9,61% (+0,05%), Firefox занимает четвёртое место с долей 7,86% (+0,29%). У Opera 2,43% (-0,38%).

Среди мобильных браузеров заметных изменений нет, пишет Neowin. Chrome и Safari в сумме набирают почти 90%, конкуренты остаются на минимальных позициях.

Google Chrome — 63,57% (-0,02%).

Apple Safari — 24,82% (-0,01%).

Samsung Internet - 4,90%.

Opera - 1,88%.

UC Browser— 1,41%.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом RTX 4000 в продаже за 131 000р Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб



