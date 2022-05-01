Чтобы привлечь внимание избалованных бесчисленными флагманскими Android-смартфонами покупателей, производители должны заниматься не только установкой самых быстрых процессоров, но и того, чего нет у конкурентов. Это может быть несколько высококачественных камер, экраны AMOLED с высокой частотой обновления, а ещё динамики.
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Последнее предлагает китайский производитель ZTE. Желающие стать обладателем смартфона с премиальными динамиками скоро получат такую возможность после поступления в продажу аппаратов серии ZTE Axon 40.
Пока же ZTE опубликовала очередной тизер, в котором говорится об использовании в этих устройствах стереодинамиков нового поколения. Они должны обеспечить шикарный звук за счёт применения звуковых технологий Qualcomm Snapdragon Sound и dtsX Ultra. ZTE описывает этот звук как громоподобный.
На прошлой неделе было сказано, что главная модель ZTE Axon 40 Ultra обладает тремя задними камерами 64 + 64 + 64 Мп. Основная из них с сенсором Sony IMX787 с поддержкой оптической стабилизации, рядом сверхширокоугольная OmniVision OV64GB, третья телефото OmniVision OV64GB тоже с поддержкой оптической стабилизации.
Ещё будет предложена новая технология ZTE для передней камеры внутри экрана, революционный плоский экран с соотношением его размера к размеру корпуса чуть меньше 100% и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1.
Линейка ZTE Axon 40 будет анонсирована в Китае 9 мая в 14:00 по местному времени, пишет Gizmochina.