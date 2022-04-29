Ёмкость аккумулятора этой компактной модели составляет 6400 мАч

В сентябре прошлого года компания Realme вошла на рынок планшетов с моделью Realme Pad в Индии. Следом в начале апреля выпустили Realme Pad Mini на Филиппинах. Теперь этот планшет был представлен и в Индии во время анонса смартфонов Realme GT Neo 3, утверждает Gizmochina.

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Как очевидно из названия, Realme Pad Mini представляет собой портативный планшет. У него экран LCD размером 8,7 дюйма с разрешением 1340 x 800 пикселей. Панель поддерживает 16,7 млн цветов и занимает 84,59% передней части корпуса.

Корпус этот металлический в двух цветовых вариантах, сером и синем. Его толщина 7,59 мм, вес примерно 372 г.

Используется не самый модный процессор Unisoc T616, память LPDDR4x и хранилище UFS 2.1. Поверх Android 11 установлена оболочка Realme. Ёмкость аккумулятора составляет 6400 мАч, мощность зарядки 18 Вт.

Сзади на планшете находится камера 8 Мп, спереди 5 Мп. Есть два стереодинамика, разъём 3,5 мм, слот для карт microSD и порт USB Type-C. Среди стандартов связи двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и LTE (опционально). Не забыт сканер отпечатков и прочие привычные датчики.

Цены в Индии следующие:

3 ГБ + 32 ГБ (только Wi-Fi) — $144

3 ГБ + 32 ГБ (Wi-Fi + LTE) — $170

4 ГБ + 64 ГБ (только Wi-Fi) — $170

4 ГБ + 64 ГБ (Wi-Fi + LTE) — $196

Продажи начнутся 2 мая.

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