Последние два года стали аномалией для рынка персональных компьютеров и электроники в целом. Пандемия заставила миллионы людей работать и учиться из дома. Для этого многим пришлось менять или покупать с нуля компьютеры и ноутбуки. Карантины из-за пандемии мешали работать производителям комплектующих, так что при росте спроса было падение предложения. Теперь ситуация постепенно начинает приходить в норму.
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Улучшение ситуации с логистикой и увеличение объёма производства компонентов помогли поставщикам обработать ранее невыполненные заказы. Кроме того, многие сотрудники возвращаются на рабочие места и спрос на компьютеры снижается.
Согласно последнему отчёту фирмы Counterpoint, поставки компьютеров в минувшем квартале упали на 4,3% за год и составили 78,7 млн единиц.
Lenovo лидирует, выпустив 18,2 млн устройств. Это почти на 9,5% хуже прошлогоднего результата. HP вторая с 15,9 млн выпущенных ПК (-15,4%). Dell и Apple нарастили поставки на 1,5% и 7,6% соответственно.
Приставки Microsoft Xbox тоже стали более доступными, как и видеокарты и многие устройства других категорий, пишет Techspot.