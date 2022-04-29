Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Мировые поставки ПК приходят в норму с уменьшением дефицита компонентов
Это должно привести и к падению цен
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Последние два года стали аномалией для рынка персональных компьютеров и электроники в целом. Пандемия заставила миллионы людей работать и учиться из дома. Для этого многим пришлось менять или покупать с нуля компьютеры и ноутбуки. Карантины из-за пандемии мешали работать производителям комплектующих, так что при росте спроса было падение предложения. Теперь ситуация постепенно начинает приходить в норму. 

реклама

Улучшение ситуации с логистикой и увеличение объёма производства компонентов помогли поставщикам обработать ранее невыполненные заказы. Кроме того, многие сотрудники возвращаются на рабочие места и спрос на компьютеры снижается.

Согласно последнему отчёту фирмы Counterpoint, поставки компьютеров в минувшем квартале упали на 4,3% за год и составили 78,7 млн единиц.

Lenovo лидирует, выпустив 18,2 млн устройств. Это почти на 9,5% хуже прошлогоднего результата. HP вторая с 15,9 млн выпущенных ПК (-15,4%). Dell и Apple нарастили поставки на 1,5% и 7,6% соответственно.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Приставки Microsoft Xbox тоже стали более доступными, как и видеокарты и многие устройства других категорий, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#компьютеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASRock выпускает мини-ПК на базе AMD Ryzen 5000U с энергопотреблением 6,7 Вт в режиме ожидания
Рост доходов рынка ПК составил 15% при уменьшении поставок ноутбуков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
19
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
46
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
51
Разработчики World of Tanks сообщили о блокировке почти 22 тысяч читеров
10
Движок GTA 6 от Rockstar опережает свое время
3
Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
2
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
87
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
5
Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Ryzen 7 5800X на 7000р ниже рекомендованной цены
20
Tesla потеряла $126 млрд за один день после сделки Маска с Twitter
4
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
209
Американские горки продолжаются – курс Биткоина обвалился до мартовских минимумов
11
Подтверждена поддержка памяти типа DDR5-5200 процессорами AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
2
Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
12
NVIDIA готовит суперфлагман GeForce RTX 4090 Ti с 48 Гб GDDR6Х на 24 Гбит/с и TDP 900 Вт
9
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
19
«Яндекс» подвела итоги первого квартала: выручка растёт, убытки — тоже
2
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
4
Спутники OneWeb будут выводить на орбиту ракеты MARK-3 из Индии
3
«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
165

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
41
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
6
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
5
О криминальном прошлом Nintendo
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
1

Сейчас обсуждают

AlexZ Rus
11:14
к себе применяй свои кащенские выражения чушка не мытая. у вас там не только уголовников выпустили, но еще и день открытых дверей в дурке. не удивлён. Zеленский Vовка на коксе еще и не такое может уч...
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Saint-14
11:12
Поц(т)реот (эрратив от «патриот»[1] через еврейское расовое поц) — он же «ПрофеССиональный руССкий» — кащенитский мем, используется в отношении людей, афиширующих свою непомерную любовь к родине и вла...
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
AlexZ Rus
11:11
я не понимаю твой свинячий язык, что такое квасные поцреоты чушка не мытая
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Saint-14
11:09
Зависти нет, есть недоумение, что квасные поцреоты в реале существуют)
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Saint-14
11:09
Я тоже за глобализацию и мира без границ, но этого в нашем поколении к сожалению не будет, особенно пока существуют такие тоталитарные режимы как режим путлера
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
AlexZ Rus
11:09
мне нравится твоя зависть чушка не мытая)))
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Saint-14
11:07
Из Китая приедешь?)
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
Adam Smith
11:07
да-да, а я думал соловьева со скабеевой)))
Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
Adam Smith
11:06
ты не понял посыл статьи, мне по барабану как там ипут европу, Основной посыл, что эти пидарюги начиная с 1964 года получали халявные ресурсы из раши, очень сильно подняли свою промышленность на этом,...
Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
Saint-14
11:03
Это её личное мнение, а не мнение всего ЕС. И пока путлер у власти, изоляция ещё сильнее будет становится, это очевидно
Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем