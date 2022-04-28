Можно будет запрашивать удаление и других контактных данных

Компания Google надумала расширить возможности удаления персональной информации из результатов поисковых запросов. Если вы не хотите видеть в этих результатах номер своего телефона, адрес электронной почты и домашний адрес, есть возможность попросить удалить их.

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Не первый год Google принимает запросы на удаление персональной информации из результатов поисковых запросов. Это могли быть банковские данные или номера кредиток, которые злоумышленники могли применять с целью мошенничества. Странно, что номера телефонов не попали в этот список ещё раньше.

Google будет рассматривать запросы на удаление, чтобы ненароком не устранить полезную информацию. Не будут удаляться контактные данные в рамках общедоступных записей на государственных сайтах и в официальных источниках.

Очевидно, что удаление их поиска Google не удалит записи на самих сайтах и в других поисковых системах. Для этого нужно обращаться к владельцам сайтов.

Google обещает рассматривать запросы на удаление в течение нескольких дней, пишет Androidauthority.

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