В месяц будет бесплатно доступно только 1 ГБ трафика

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Браузер Edge в недалёком будущем может стать обладателем VPN под именем Microsoft Edge Secure Network. Принцип его работы ничем не будет отличаться от отдельных VPN.

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VPN будет основан на сервисах Cloudflare. Пользователям обещают, что будут удалять собираемые с целью диагностики данные спустя 25 часа.

Среди функциональных возможностей этого сервиса есть следующие:

Шифрование соединения.

При включении VPN данные идут из браузера через зашифрованный туннель. Это происходит даже при заходе на незащищённые URL-адреса HTTP.

Противостояние онлайн-слежке. Шифрование трафика прямо в браузере не позволит провайдерам совать нос в ваши дела и узнавать, на какие сайты вы заходили.

Сокрытие местоположения. Настоящий IP-адрес будет подменяться виртуальным.

Браузер даёт 1 ГБ трафика в месяц при заходе в браузер с учётной записью Microsoft.

Служба ожидается в будущей версии Edge. Про платный вариант с увеличением или безлимитным трафиком пока ничего неизвестно, пишет Neowin.

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