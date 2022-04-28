Анонс запланирован на следующий месяц

В интернете стали доступны изображения выходящего скоро смартфона Oppo Reno8, который уже прошёл сертификацию китайской организации 3C Китая. Линейка Reno8 может быть анонсирована в мае.

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Инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение Reno8, хотя название не было указано явно. Тем не менее, по косвенным признакам можно понять, что это стандартная модель Reno8.

Как и прежде, предлагается экран с круглым отверстием под камеру. Будет использоваться новый процессор серии Snapdragon 7-й. Это чип на техпроцессе 4 нм с четырьмя ядрами Cortex A710 с частотой 2,36 ГГц, четырьмя Cortex A510 1,8 ГГц и GPU Adreno 662. Анонс этой системы на чипе ожидается в мае под названием Snapdragon 7 Gen 1 и Reno8 станет первым смартфоном на нём.

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Ранее говорилось, что у Oppo Reno8 модельный номер PGAM10. Ожидается поддержка зарядки мощностью 80 Вт. Также должен быть экран OLED 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Среди других характеристик память LPDDR5, хранилище UFS 3.1 и батарея 4500 мАч. Основная задняя камера 50 Мп Sony IMX766, сверхширокоугольная 8 Мп и сенсор глубины или макросъёмки 2 Мп. Установлена Android 12 с оболочкой ColorOS, пишет Gizmochina.