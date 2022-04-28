9 мая в Китае компания ZTE собирается анонсировать смартфон Axon 40 Ultra. Скорее всего будет представлено две модели, а именно Axon 40 и Axon 40 Ultra. В четверг китайский производитель рассказал о фотографических возможностях устройства.
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Было сказано, что ZTE Axon 40 Ultra будет обладать тремя камерами сзади. Основная обладает разрешением 64 Мп, сверхширокоугольная тоже 64 Мп и телефото с перископом 4 Мп. Все они смогут вести запись видео формата 8K.
Инсайдер WHY LAB пишет, основная камера использует сенсор Sony IMX787 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Сверхширокоугольная основана на сенсоре Sony IMX787, а третья на OmniVision OV64GB также с OIS.
Этот аппарат будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1. У него установлен экран OLED с достаточно изогнутыми краями. Передняя камера находится внутри экрана.
До анонса Axon 40 Ultra остаётся несколько дней и за этой время может появиться новая информация о нём. Скорее всего аппарат работает на Android 12 с последней версией MiFavor. У него может быть память LPDDR5 до 16 ГБ и хранилище UFS 3.1 до 512 ГБ. Передняя камера должна быть 44 Мп, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки 65 Вт. Стоимость может оказаться в районе 5000 юаней, считают в Gizmochina.