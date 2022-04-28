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Samsung может снизить цены на Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 за счёт аккумуляторов ATL
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Samsung рассматривает возможность применения аккумуляторов от Amperex Technology Limited (ATL) в будущих гибких смартфонах, пишет Phonearena. Это должно в положительную сторону сказаться на себестоимости устройств, розничной цене и качестве аккумуляторов. ATL является одним из крупнейших производителей аккумуляторов для устройств бытовой электроники, в том числе для iPhone.

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Если партнёрское соглашение с ATL будет заключено, впервые Samsung будет использовать в гибких смартфонах аккумуляторы не своей дочерней компании SDI. Недавно LG стала поставщиком аккумуляторов для Samsung, так что источников становится всё больше.

Считается, что цены на Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 будут ниже, чем у их предшественников в момент начала продаж. Выбор множества поставщиков одинаковых компонентов является одним из способов удешевления производства и розничной цены.

Аккумуляторы стоят не особо много на фоне других компонентов, в отличие от экранов, тем более гибких. Стоимость одного аккумулятора составляет $6–$8.

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Samsung лидирует на рынке гибких смартфонов и хочет сделать их повсеместно распространёнными. Для этого им предстоит ещё значительно подешеветь, хотя бы до уровня традиционных флагманских смартфонов.

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#смартфоны #samsung
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