GPU Navi 32 в картах Radeon RX 7800 выпустят в первой половине будущего года

Графические процессоры AMD MCM RDNA 3 следующего поколения для видеокарт серии Radeon RX 7000 снова в центре внимания инсайдера под ником Moore's Law is Dead. Хотя многое из этого уже говорилось прежде, также был озвучен график релизов. Судя по нему, AMD выпустит новые флагманы в начале последнего квартала года.

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Графические процессоры AMD Navi 31 и Navi 32 будут основаны на MCM, хотя не исключено, что Navi 31 будет использовать 3D-стекинг, тогда как Navi 32 получит стандартные мультикристаллы, как в AMD Instinct MI250X. Navi 31 может получить дизайн в духе Instinct MI300, где есть технология 3D-стекинга, объединяющая графические процессоры поверх кристалла ввода-вывода. Infinity Cache может находиться на отдельном кристалле. Navi 31 и Navi 32 будут состоять из микросхем ввода-вывода (MCD) 6 нм и графических процессоров 5 нм (GCD).

Что касается расписания, AMD Navi 31 появится в составе флагманских карт RX 7900 к концу последнего квартала года. Navi 33 на базе монолитных кристаллах 6 нм поступят на прилавки первыми. Navi 32 в Radeon RX 7800 выпустят в первой половине будущего года.

Предположительно, видеокарты на Navi 33 будут стоит от $400 до $500. Они станут заменой картам на чипах Navi 21.

Ещё недавно были слухи о AMD Navi 31 с 7 чиплетами, одним IOD, двумя GCD и четырьмя MCD. Над IOD будут два GCD, MCD могут располагаться над GCD или над IOD. Такая конфигурация графического процессора даст старт эре чиплетов в потребительском сегменте видеокарт.

Флагман AMD Navi 31 на архитектуре RDNA 3 будет работать в картах для энтузиастов, вроде Radeon RX 7900 XT. AMD может отказаться от исполнительных блоков (CU) в пользу процессоров рабочей группы (WGP).

Производительность серии AMD Radeon RX 7700 заметно обойдёт RX 6800 и RX 6900, но должно вырасти до 270-300 Вт и энергопотребление, пишет WCCFTech.

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