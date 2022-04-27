Аппараты Samsung Galaxy S21 FE должны были попасть на прилавки в прошлом году, но из-за всемирного дефицита чипов и прочих негативных факторов его представили только в начале этого года. Теперь корейское издание Naver пишет, что новую модель Galaxy S22 FE также предстоит подождать. Не исключено, что его релиз задержится до следующего года.
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Официальная причина задержки предполагаемого S22 FE неизвестна, пишет Neowin. В публикации говорится, что ещё не стартовала разработка прошивки для S22 FE ещё не началась.
Не так давно Samsung прекратила выпускать смартфоны серии Galaxy Note. Не похоже, чтобы аппараты Galaxy S FE ждала та же участь. Эти устройства призваны конкурировать в ценовой категории ниже флагманов, где есть немало предложений и можно неплохо заработать. Таким образом, о полном отказе от этой модели речи не идёт.
Если бы Samsung решила выпустить две модели Galaxy FE за год, это могло бы запутать их позиционирование и усложнить выбор покупателям. С другой стороны, прошлая задержка привела к расхождению между номером модели и годом выпуска, которое Samsung может захотеть устранить.