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ZTE анонсировала смартфоны Voyage 30 на процессорах Dimensity 810/700
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Во вторник китайская компания ZTE у себя на родине анонсировала линейку смартфонов средней ценовой категории. Были представлены четыре модели из серии Voyage 30, уведомляет Gizmochina.

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Наверху находится Voyage 30 Pro+ с экраном OLED 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц, соотношением сторон 20:9 и 100% покрытия цветового диапазона DCI P3. Этот аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 810, у него 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч, зарядка 66 Вт.

Сзади три камеры с основной 64 Мп, рядом камеры 8 Мп и 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп. Вес устройства 192 г, толщина 8,3 мм, оболочка MyOS 11.5 на Android 11.

Другими двумя моделями стали Voyage 30 Pro и Voyage 30 Pro Express Edition. У них экран LCD 6,67 дюйма с частотой 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Также у них одинаковый процессор Dimensity 810. Voyage 30 Pro получил 8/128 ГБ памяти, а у Express Edition хранилище 256 ГБ.

Сзади у Voyage 30 Pro тройная камера с основной 48 Мп и двумя по 2 Мп. Передняя камера получила разрешение 8 Мп. Ёмкость аккумулятора у них 6000 мАч, зарядка 22,5 Вт. Есть сканер отпечатков сбоку, разъём 3,5 мм и расширение виртуальной памяти до 5 ГБ. Express Edition поддерживает ещё и NFC. Обе модели весят 215 г при толщине 9,4 мм.

Бюджетный аппарат Voyage 30 обладает экраном LCD 6,52 дюйма с вырезом, частотой 90 Гц и соотношением экрана к корпусу 91,3%. Он работает на чипе Dimensity 700, у него 6 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, аккумулятор 4000 мАч, зарядка 10 Вт.

Сзади тройная камера с основной 13 Мп и двумя 2 Мп, передняя 5 Мп. Вес аппарата 181 г, толщина 8,6 мм. Есть сканер отпечатков сборку и разъём для наушников.

Voyage 30 Pro+ доступен в трёх цветовых вариантах, Voyage 30 Pro в двух, базовая версия также в трёх. Voyage 30 Pro+ 8/256 ГБ стоит 2198 юаней, Voyage 30 Pro и Voyage 30 Pro Express Edition 8/128 ГБ 1698 юаней, 8/256 ГБ 1998 юаней, Voyage 30 4/128 ГБ 1399 юаней, 6/128 ГБ 1599 юаней. Продажи в Китае стартуют 30 апреля.

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#смартфоны #zte
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