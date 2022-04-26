Об этом рассказала сертификация TENAA

Выходящий в недалёком будущем смартфон Motorola Moto G82 5G (модель XT2225-2) прошёл сертификацию в китайской организации TENAA. Также устройство было замечено при сертификации 3C в Китае в начале апреля. В результате можно не сомневаться, что анонс произойдёт уже очень скоро.

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Аппарат будет продаваться не только в Китае, что дополнительно повышает интерес к нему. Точно известно, что продажи будут ещё как минимум в Малайзии и Таиланде, пишет Gizmochina.

Смартфон обладает экраном OLED размером 6,55 дюйма OLED с разрешением 1080 х 2400. Размеры корпуса у него 160,8 х 74,4 х 7,9 мм, вес 178 г.

Судя по базе бенчмарка Geekbench, Moto G82 5G работает на Snapdragon 695. TENAA показывает, что будет настоящее раздолье вариантов оперативной памяти: 8, 10, 12 и 16 ГБ, а хранилища 128/256/512 ГБ. Скорее всего, будет установлена Android 12.

Ёмкость аккумулятора составит 4700 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Меньше всего сейчас известно про камеры. Зато известно о наличии сканера отпечатков и чёрном, белом, сером, серебристом, золотом, синем, голубом, красном и зелёном цветовых вариантах.

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