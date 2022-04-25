От прекращения продаж в России айфоны явно не пострадали

Компания Apple сделала стандартные версии iPhone 13 и модели Pro настолько разными, что ради получения максимальных возможностей покупателям приходится раскошеливаться на более дорогие модели. Аппараты Pro стали первыми iPhone с высокой частотой обновления экранов и получили заднюю камеру с дополнительным зумом.

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Появилась информация, согласно которой во втором квартале Apple увеличила заказы на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max на 10 млн единиц. Это должно положительно сказаться на средней цене продажи iPhone и прибылях производителя.

Главная доля выросшего производства приходится на iPhone 13 Pro. В первом квартале его произвели в количестве только 1 млн, а на второй квартал заказали почти 8 млн экземпляров. Производство более крупного iPhone 13 Pro Max вырастет не так сильно, с 3,5 млн до 6,5 млн, пишет Phonearena.

Миллион единиц iPhone 13 Pro выглядит небольшим значением и может быть следствием проблем с компонентами у поставщиков или же таков был прогноз Apple относительно спроса на эти аппараты. Если так, то прогноз оказался неверным, к удовольствию производителей компонентов вроде LG (камеры) и Samsung (экраны OLED LTPO).

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