Анонс часов Google ожидается в мае

Компания Google собирается представить первые для себя смарт-часы под названием Pixel Watch. Будет также выпущена версия часов Pixel Watch Fit, о которых появилась новая информация.

реклама

Название Google Pixel Watch было зарегистрировано компанией как торговая марка. Из этого следует, что именно под таким именем они и поступят в продажу. Версия Pixel Watch Fit может иметь отличный от стандартных часов внешний вид.

В частности, ожидается наличие толстых рамок вокруг экрана, тогда как стандартная модель получит близкий к безрамочному экран. У стандартных часов будет корпус из нержавеющей стали, а у Fit алюминиевый корпус. Также есть вероятность появления версии Special Black Version.

Анонс часов ожидается в мае в рамках ежегодной конференции разработчиков Google I/O. Pixel Watch Fit могут стоить около $400, что дороже по сравнению с Samsung Galaxy Watch 4 и примерно на уровне Apple Watch Series 7. Ранее говорилось, что часы Google будут дороже, чем у Fitbit.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб



