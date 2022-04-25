Компания Google собирается представить первые для себя смарт-часы под названием Pixel Watch. Будет также выпущена версия часов Pixel Watch Fit, о которых появилась новая информация.
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Название Google Pixel Watch было зарегистрировано компанией как торговая марка. Из этого следует, что именно под таким именем они и поступят в продажу. Версия Pixel Watch Fit может иметь отличный от стандартных часов внешний вид.
В частности, ожидается наличие толстых рамок вокруг экрана, тогда как стандартная модель получит близкий к безрамочному экран. У стандартных часов будет корпус из нержавеющей стали, а у Fit алюминиевый корпус. Также есть вероятность появления версии Special Black Version.
Анонс часов ожидается в мае в рамках ежегодной конференции разработчиков Google I/O. Pixel Watch Fit могут стоить около $400, что дороже по сравнению с Samsung Galaxy Watch 4 и примерно на уровне Apple Watch Series 7. Ранее говорилось, что часы Google будут дороже, чем у Fitbit.