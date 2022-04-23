Если вам нравится разновидность смарт-часов Samsung Galaxy Watch Classic, то есть вероятность, что в будущем стать их обладателем не получится. Появилась информация, согласно которой в следующем поколении этой версии часов не будет.
реклама
SamMobile пишет, что часы Samsung следующего поколения будут доступны только в двух версиях: Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Модель Classic является основным продуктом предыдущих поколений, но не будущих.
Данная модель отличалась чуть более крупным дизайном и высококачественными материалами. У Classic была большая вращающаяся рамка вокруг экрана. Это придавало часам более традиционный вид. Внутри разные модели были по большей части одинаковыми, что давало сходную производительность и продолжительность работы.
Теперь ожидается появление версии часов Pro. Хочется верить, что Samsung сохранит разнообразие внешнего вида часов под разные вкусы. Сообщается, что Galaxy Watch 5 выпустят в двух размерах, а версию Pro в одном. У последней будет аккумулятор ёмкостью 572 мАч, что для такого устройства является большим значением. Будет применяться круглый экран OLED, GPS, акселерометр, гироскоп, сенсор сердцебиения и т.д. В программном плане ожидается новая версия One UI Watch поверх Wear OS 3.