Очередной жертвой блокировок со стороны Роскомнадзора становится официальный сайт видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. Доступ к нему оказался ограниченным, в чём можно убедиться на сервисе для просмотра ограничения к сайтам и веб-страницам от Роскомнадзора.
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В реестре сказано, что прекращение доступа к www.stalker2.com случилось по требованию Генпрокуратуры. Он провинился в призывах к беспорядкам, участию в противозаконных массовых акциях, экстремизму, пишет ТАСС.
Ещё в конце прошлого месяца Роскомнадзор закрыл доступ к сайту GSC Game World. Эта украинская компания является автором игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks. Впрочем, ещё раньше сами разработчики решили прекратить продажи своих игр в России. Был закрыт приём заказов на цифровые копии игр. Физические копии тоже стали недоступными, причём даже тем, кто оформил предварительный заказ на игры.