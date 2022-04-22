У него будет необычная конструкция

Huawei Mate X был одним из первых гибких смартфонов наряду с Samsung Galaxy Fold, но разворачивались они по-разному. Потом китайская компания выпустила Mate XS, а затем разворачивающийся как аппараты Samsung смартфон Mate X2.

реклама

В социальной сети Weibo компания Huawei сообщила, что 28 апреля состоится мероприятие с анонсом Mate XS 2. Разработчики не сообщили, будет ли Mate XS 2 раскладываться наружу, в стиле Mate X и Mate XS, или же как Mate X2. Из тизера можно предположить, что это устройство с раскладывающимся экраном.

Это может быть первый раскрывающийся наружу смартфон с 2020 года, поскольку производители от Samsung и Honor до Oppo и Vivo используют другую конструкцию. Считается, что она лучше защищает хрупкие пластиковые складные экраны от царапин и повреждений.

В последние годы появилась ультратонкая стеклянная защита и более прочные складные экраны. Это позволяет разработчикам пробовать и другие варианты, пишет Androidauthority. Вот только Mate XS 2 вряд ли будет продаваться за пределами Китая, как и прежние гибкие устройства китайских производителей.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза



