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Huawei Mate X был одним из первых гибких смартфонов наряду с Samsung Galaxy Fold, но разворачивались они по-разному. Потом китайская компания выпустила Mate XS, а затем разворачивающийся как аппараты Samsung смартфон Mate X2.

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В социальной сети Weibo компания Huawei сообщила, что 28 апреля состоится мероприятие  с анонсом Mate XS 2. Разработчики не сообщили, будет ли Mate XS 2 раскладываться наружу, в стиле Mate X и Mate XS, или же как Mate X2. Из тизера можно предположить, что это устройство с раскладывающимся экраном.

Это может быть первый раскрывающийся наружу смартфон с 2020 года, поскольку производители от Samsung и Honor до Oppo и Vivo используют другую конструкцию. Считается, что она лучше защищает хрупкие пластиковые складные экраны от царапин и повреждений.

В последние годы появилась ультратонкая стеклянная защита и более прочные складные экраны. Это позволяет разработчикам пробовать и другие варианты, пишет Androidauthority. Вот только Mate XS 2 вряд ли будет продаваться за пределами Китая, как и прежние гибкие устройства китайских производителей.

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#смартфоны #huawei
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