Новости о приключениях криптовалют в России можно писать бесконечно, причём в течение одной недели их тональность может меняться от полного запрета до полного разрешения и обратно. На этот раз речь идёт о том, что использование криптовалют может быть легализовано для юридических лиц для оплаты товаров, услуг и внешнеэкономических операций. Поскольку санкции несколько мешают вести торговлю с заграницей, вспомнили о криптовалютах, пишут "Известия".
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Существующая редакция законопроекта Минфина «О цифровой валюте» рассматривает криптовалюты как средство инвестиций, а не расчётов. Однако, при желании ничего не мешает сделать исключение. При этом покупать и продавать криптовалюты за рубли разрешается только на криптовалютных биржах, чтобы можно было отслеживать подобные сделки для отчётности и налогообложения.
Впрочем, пока это всё только разговоры, а до потенциальной реализации этих замыслов потребуется много проработок, обсуждений, согласований и регулирований других законов. Главное же, чтобы в странах, с представителями которых будут совершаться сделки, цифровые деньги признавались средствами платежа. Наверняка из множества криптовалют для этого выберут BTC и ETH.
Однако, это начинание может не найти понимания на многих расположенных в западных странах криптовалютных биржах, где уже были блокировки аккаунтов пользователей из России с целью не допустить обхода санкций. При этом некоторые аналитики утверждают, что речь может идти не о торговле находящихся под санкциями товарами, а об оплате остальных сделок, которые также пострадали после отключения ряда банков от системы Swift и других запретов.