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Появилась информация, согласной которой HP планирует представить гибкий 17-дюймовый ноутбук с экраном OLED. Сейчас HP закупает покрытие для этого экрана у южнокорейского поставщика, пишет Gizmochina.

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Тонкая гибкая полиимидная (PI) плёнка закроет 17-дюймовую гибкую панель OLED. Её выпуском занимается южнокорейский конгломерат SK IE Technology (SKIET). Гибкие панели обычно состоят из UTG (сверхтонкого стекла) или из плёнки PI. Первая есть в серии Samsung Galaxy Z.

Предположительно, разрешение экрана в данном случае будет 4K. В свёрнутом состоянии размер экрана уменьшается до 11 дюймов. Это может быть экран производства LG, которая показывала гибкие панели OLED большого размера на выставке CES 2022. Экран может быть сенсорным и с поддержкой стилуса.

SKIET и LG поставят HP около 10 тысяч гибких панелей OLED и защитных плёнок. Подобный ограниченный объём производства намекает на высокую стоимость устройства.

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