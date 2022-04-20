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Анонсирован смартфон OnePlus Nord N20 5G на Snapdragon 695
У него основная камера 64 Мп и аккумулятор 4500 мАч
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В Северной Америке был представлен смартфон OnePlus Nord N20 5G, который заменит прошлогодний OnePlus Nord N10 5G. Здесь установлен экран AMOLED, процессор Snapdragon 695 с поддержкой 5G, три камеры с основной 64 Мп и крупный аккумулятор с быстрой зарядкой.

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Размер экрана составляет 6,43 дюйма и в верхнем левом углу находится отверстие под камеру. Аппарат получил квадратный дизайн и у него нет привычного для этого производителя ползунка уведомлений на корпусе. Под экраном встроен сканер отпечатков.

Процессору помогают 6 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ, есть поддержка карт памяти. Ёмкость аккумулятора равна 4500 мАч, зарядка 33 Вт. Разрешение передней камеры 16 Мп, вспомогательные сзади макро 2 Мп и монохромная 2 Мп.

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Установлена система Android 11 с OxygenOS 11, также доступны 5G, Wi-Fi, Bluetooth и USB-C. Стоимость устройства составляет $282 и есть только синей цветовой вариант, пишет Gizmochina.

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