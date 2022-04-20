Поставки смартфонов в первом квартале снизились на 11%

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Первый квартал года в плане продаж обычно не лучший, поскольку потребители потратились на покупки перед новым годом. В этом году есть и другие факторы низкого спроса, вроде событий в Украине, коронавирусных ограничений в Китае, роста мировой инфляции. Всё это стало причиной спада продаж смартфонов на 11% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Ведущие компании Samsung и Apple сумели справиться с негативными тенденциями и нарастить свою долю рынка, а остальные три производителя в топ-5 стали выпускать смартфонов меньше прежнего.

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Samsung лидирует по объёму поставок с долей 24% против 19% в последнем квартале прошлого года и 22% в первом квартале годичной давности. По традиции осеннее появление нового поколения аппаратов iPhone подстегнуло их продажи в 4-м квартале. Однако, Samsung продаёт больше за счёт более позднего релиза флагманских моделей Galaxy S22 и спроса на аппараты средней ценовой категории Galaxy A.

Несмотря на новости об уменьшении объёма производства представленных в марте iPhone SE из-за спроса ниже ожидавшегося, этот аппарат вносит заметный вклад в продажи моделей Apple. В частности, способствует этому наличие поддержки сетей 5G, которые в развитых странах становятся всё более широко доступными. Аппараты iPhone 13 тоже продаются неплохо, пишет GSMArena.

На третьем месте находится китайский производитель Xiaomi с долей 13%. Это на 1% хуже показателя годичной давности. Главный вклад здесь вносят смартфоны линейки Redmi Note.

В статистику продаж Oppo входят также смартфоны OnePlus, которые вместе набрали 10% против 11% годом ранее. При этом по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован рост на 1%. Другой родственный им бренд Vivo имеет долю 8% против 10% годом ранее.

В конце в отчёте Canalys сказано, что дефицит компонентов будет устранён раньше ожидавшегося и это может улучшить доступность смартфонов и снизить цены на них.

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