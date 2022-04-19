Появление карт следующего поколения всё ближе

В сети встречались предположения, что Nvidia может назвать видеокарты следующего поколения GeForce RTX 50 вместо GeForce RTX 40, но инсайдер Kopite7kimi опровергает это мнение. Также он сообщает, что производитель уже начал тестировать флагманский графический процессор Ada Lovelace AD102. Он войдёт в состав видеокарт RTX 4090 и RTX 4080.

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В настоящее время неизвестно, стартовало ли промышленное производство процессоров Ada Lovelace. Это может случиться самое позднее в середине 2022 года. Если тестирование сейчас и происходит, то речь идёт о ранних образцах, считают в WCCFTech. В таком случае можно рассчитывать на скорое появление информации о результатах этих тестов. Наверняка без проработанных драйверов производительность поначалу будет не максимально возможная, но можно будет получить представление о тактовых частотах.

Kopite7kimi пишет также, что Nvidia собирается использовать вместе с AD102 чипы памяти 24 Гбит/с. Это относится только к карте RTX 4090. Модель 3090 сейчас является единственной, где применяется такая память GDDR6X. Пока неизвестно, какую память Nvidia выберет для остальных карт новой серии. Можно лишь предположить, что в игровых картах скорость памяти превысит 1 ТБ/с, что даст 15% прироста пропускной способности без учёта новых технологий сжатия.

В картах на AD102 ожидается TDP до 600 Вт. На столько рассчитан текущий BIOS, поставляемый сторонним производителям карт. Впрочем, на этапе тестирования показатели энергопотребления обычно завышены. Карты получат разъёмы PCIe Gen 5 и переходники 4 x 8-pin на 1 x 16-pin для питания. Будущая GeForce RTX 3090 Ti выйдет с переходником 3 8-pin на 1 16-pin разъём.

В попавшем в сеть дизайне печатной платы говорилось о памяти с 12 контактами, все они совместимы с памятью Micron GDDR6X. Карты более высокого уровня могут поставляться с односторонней и двойной памятью. Они имеют лучший баланс производительности и температуры при объёме до 24 ГБ на более высоких скоростях (до 24 Гбит/с). Что касается наиболее массовых карт, там скорее всего будет скорость 20 Гбит/с и выше в версиях от 8 ГБ до 16 ГБ. Это может помочь снизить энергопотребление.

Для охлаждения всего этого великолепия Nvidia собирается использовать 3-слотовый дизайн BFGPU, а другие производители 3,5- и 4-слотовые варианты весом более 2 кг. Будет и гибридное охлаждение, как в RTX 3090 Ti. На флагманской карте GeForce RTX 4090 ожидается до 28 фаз VRM, так что охлаждение пригодится.

От поколения Ada Lovelace ждут прироста производительности, как между Maxwell и Pascal. Появление карт запланировано на вторую половину года.

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