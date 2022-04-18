Близится день поступления в продажу ещё одного бюджетного смартфона Motorola

Недавно стало известно, что в этом году Motorola планирует выпустить почти два десятка новых моделей смартфонов. На этот раз появились изображения одного из них под названием Moto E32.

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Это устройство обнаружили на сайтах нескольких организаций по сертификации, таких как FCC, EEC, WiFi Alliance и NBTC. Фигурировали там и некоторые другие смартфоны данного производителя. На изображениях E32 можно увидеть плоский экран с диагональю 6,6 дюйма со скруглёнными краями.

По центру этого экрана располагается круглое отверстие под камеру. Ширина рамок вокруг экрана минимальная, не считая нижней. На обратной стороне располагаются три камеры внутри модуля в форме прямоугольника. Там же находится светодиодная вспышка. На нижнем краю можно найти разъём USB Type C для зарядки, микрофон и динамик. Разъём для наушников 3,5 мм отсутствует, утверждает Gizmochina.

Наверху тоже есть микрофон для шумоподавления, а с правой стороны корпуса разместили регуляторы громкости и кнопку питания. С чуть меньшей уверенностью в этом устройстве можно ожидать наличия процессоре MediaTek Helio G85, памяти 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ, хранилища 64 ГБ или 128 ГБ.

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