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В Китае представлен смартфон Oppo A55s 5G на Dimensity 700 с аккумулятором 5000 мАч
Ещё у него есть три задние камеры с основной 13 Мп
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На прошлой неделе компания Oppo представила у себя на родине смартфон A57 5G, а теперь без лишнего шума был анонсирован аппарат A55s 5G. Он относится к серии устройств Oppo A55s на Snapdragon 480, анонсированным в прошлом ноябре. При этом внешний вид был позаимствован у моделей A55 5G от января прошлого года, сообщает Gizmochina.

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A55s 5G получил экран LCD IPS 6,5 дюйма с вырезом под камеру. Разрешение у него 720 х 1600, частота 60 Гц, частота дискретизации касания 60 Гц и яркость 480 нит. В состав кнопки питания входит сканер отпечатков.

Установлен процессор Dimensity 700, 6/8 ГБ памяти, хранилище 128 ГБ, есть слот microSD. Используется не новая система Android 11 и оболочка ColorOS 11.1. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность зарядки лишь 10 Вт. Разрешение передней камеры 8 Мп, основная задняя камера 13 Мп, камера макро и сенсор глубины по 2 Мп.

В Китае модель с 6 ГБ памяти стоит 1099 юаней, а с 8 ГБ 1199 юаней. Они доступны в синем, чёрном и золотом цветовых вариантах.

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#смартфоны #oppo
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