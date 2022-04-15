Так считают специалисты из V-Comparatives

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Компания AV-Comparatives, специализирующаяся на оценке вредоносных программ, опубликовала отчёт за март. Там сказано, что антивирус Защитник Microsoft имеет один из самых низких показателей обнаружения в автономном режиме, составляющий только 60,3%. Лидирует в этом измерении G DATA с уровнем 98,6%. Выходит, что Microsoft Defender обнаруживает вредоносные программы главным образом за счёт облачной защиты.

реклама

Именно показатели онлайн-обнаружения и защиты у продукта Microsoft одни из лучших. Защита от обнаружения отличается тем, что позволяет блокировать работу проникших в систему вредоносных программ. Сравнение различных приложений для защиты от вредоносных программ по уровням обнаружения в автономном и онлайн-режиме, а также по уровням защиты, показано ниже:

Также есть анализ уровней защиты для различных антивирусных программ. В тестах задействовали 10040 вредоносных образцов:

Полная статистика всех данных теста защиты от вредоносных программ за март:

Ещё AV-Comparatives опубликовала данные так называемого теста защиты в реальном мире. В тесте защиты от вредоносных программ в системе запускаются вредоносные файлы. В тесте защиты в реальном мире вектором атаки является сеть, а в тесте защиты от вредоносных программ векторами атаки могут быть сетевые диски, USB-накопители и т.д.

Защитник Microsoft получил награду ADVANCED+. Ни один другой антивирус не получил награду ADVANCED, пишет Neowin.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза



