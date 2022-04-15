Компания AV-Comparatives, специализирующаяся на оценке вредоносных программ, опубликовала отчёт за март. Там сказано, что антивирус Защитник Microsoft имеет один из самых низких показателей обнаружения в автономном режиме, составляющий только 60,3%. Лидирует в этом измерении G DATA с уровнем 98,6%. Выходит, что Microsoft Defender обнаруживает вредоносные программы главным образом за счёт облачной защиты.
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Именно показатели онлайн-обнаружения и защиты у продукта Microsoft одни из лучших. Защита от обнаружения отличается тем, что позволяет блокировать работу проникших в систему вредоносных программ. Сравнение различных приложений для защиты от вредоносных программ по уровням обнаружения в автономном и онлайн-режиме, а также по уровням защиты, показано ниже:
Также есть анализ уровней защиты для различных антивирусных программ. В тестах задействовали 10040 вредоносных образцов:
Полная статистика всех данных теста защиты от вредоносных программ за март:
Ещё AV-Comparatives опубликовала данные так называемого теста защиты в реальном мире. В тесте защиты от вредоносных программ в системе запускаются вредоносные файлы. В тесте защиты в реальном мире вектором атаки является сеть, а в тесте защиты от вредоносных программ векторами атаки могут быть сетевые диски, USB-накопители и т.д.
Защитник Microsoft получил награду ADVANCED+. Ни один другой антивирус не получил награду ADVANCED, пишет Neowin.