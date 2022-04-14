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Анонсирован смартфон Oppo A57 5G с экраном 90 Гц, Dimensity 810 и аккумулятором 5000 мАч
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В четверг состоялся официальный анонс смартфона Oppo A57 5G, который выйдет на смену модели A56 5G. Он получил процессор получше, больше оперативной памяти, усовершенствованный экран и ряд других изменений, оставшись при этом бюджетным устройством с поддержкой 5G.

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Аппарат работает на процессоре Dimensity 810, объём памяти вырос с 4 ГБ до 6 ГБ, есть версия с 8 ГБ. Хранилище останется 128 ГБ (UFS 2.2 в версии с 6 ГБ, UFS 2.1 с 8 ГБ). Есть поддержка карт microSD.

Аппарат работает на Android 12 с оболочкой Color OS 12.1. Сюда можно добавить 5 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Экран теперь LCD размером 6,56 дюйма с частотой 90 Гц вместо 60 Гц прежде. Разрешение у него осталось 720 x 1612 пикселей. Поддерживается 100% цветового диапазона sRGB в натуральном режиме работы и 100% DCI-P3 в насыщенном режиме. Яркость осталась 480 нит.

Разрешение основной камеры равно 13 Мп (f/2.2), есть сенсор глубины 2 Мп, передняя камера 8 Мп (f/2.0). Максимальное качество видео лишь 1080p на 30 кадрах/с.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, мощность зарядки 10 Вт, есть разъём для наушников. Появились стереодинамики, которых не было в прошлой версии. Есть поддержка Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2 с аудиокодеками aptX HD и LDAC, двойной 5G, отсутствует NFC.

Oppo A57 5G в Китае стоит 1500 юаней за 8/128 ГБ, пишет GSMArena.

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