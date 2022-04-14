С начала 2020 года продажи компьютеров растут из-за роста спроса на фоне пандемии Covid-19. Миллионы людей стали работать и учиться из дома, а для этого нужны классические компьютеры или хотя бы ноутбуки. Теперь этот спрос начинает замедляться.
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В первом квартале поставки настольных компьютеров и ноутбуков снизились на 3% по сравнению с историческим максимумом в первом квартале прошлого года, когда выпустили 82,4 млн единиц. В этом году их стало 80,1 млн. Больше всего пострадала HP, выпустившая 15,8 млн ПК против 19,2 годом ранее.
Следом идёт Lenovo, поставки от которой уменьшились на 2 млн (с 20,3 млн до 18,3 млн). У других поставщиков ПК и ноутбуков, таких как Dell, Apple, Asus и прочие, был небольшой рост, но он не компенсировал спад двух лидеров.
Фирма Canalys считает, что краткосрочный рост цен и возвращение к очной работе и учёбе внесли главный вклад в падение спроса. Дефицит чипов тоже никуда не делся, толкая цены вверх и заставляя покупателей ждать лучших времён.
Canalys считает, что рынок ПК сохранит сильные позиции до конца года, по крайней мере в корпоративном и ИТ-секторах. 50% активных устройств сейчас возрастом старше четырёх лет. Это означает, что масштабная волна обновлений не за горами.
Несмотря на падение поставок ноутбуков, рост доходов рынка ПК в прошлом году превысил 15%, достигнув $70 млрд. Отчасти это произошло за счёт роста поставок настольных ПК на 12%, но ноутбуки всё равно популярнее: 16,8 млн против 63,2 млн, пишет Techspot.