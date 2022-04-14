Китайский производитель Vivo в настоящее время работает над линейкой смартфонов Vivo S15. Здесь может быть минимум три модели, такие как Vivo S15, Vivo S15 Pro и Vivo S15E (Youth Edition). S15E может быть известен также как Vivo V2190, одобренный TENAA в марте. Инсайдер Digital Chat Station рассказал о некоторых спецификациях Vivo S15 Pro, а теперь и о стандартном Vivo S15.
реклама
Vivo S15 получит экран OLED с отверстием и высокой частотой обновления. Неизвестно, будут ли у него острые края или скруглённые, но известно о процессоре Snapdragon 870 и 12 ГБ памяти.
Скорее всего мощность зарядки составит 80 Вт, но нет сведений о ёмкости аккумулятора. Ожидается основная камера 50 Мп и сверхширокоугольная 12 или 13 Мп.
Что касается Vivo S15 Pro, у него будет экран OLED и процессор Dimensity 8100 плюс такая же зарядка 80 Вт. В обоих устройствах будет сканер отпечатков в экране, инфракрасный сенсор и NFC.
Ещё есть Vivo S15E с экраном AMOLED 6,44 дюйма FHD+, передней камерой 16 Мп и основной 50 Мп. Здесь должен применяться процессор Exynos 1080, 6/8/12 ГБ памяти, хранилище 128/256/512 ГБ, аккумулятор 4605 мАч с зарядкой 66 Вт и сканер отпечатков в экране, пишет Gizmochina.