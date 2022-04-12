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Представлен бюджетный смартфон Moto G52 с экраном OLED 90 Гц
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Ряды смартфонов Motorola во вторник пополнились бюджетным аппаратом Moto G52. Он входит в число наиболее дешёвых с экраном OLED 6,6 дюйма с частотой 90 Гц. Это устройство стоит всего 249,99 евро, пишет Phonearena.

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G52 обладает привычным для Motorola дизайном с плавными изгибами и выступом камеры сзади. Толщина корпуса у него 7,99 мм, вес 169 г. Вокруг экрана достаточно широкие рамки и отверстие под камеру по центру. Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков пальцев, не забыт и разъём 3,5 мм. Корпус получил защиту IP52.

Разрешение экрана составляет 1080 х 2400 пикселей, есть поддержка диапазона DCI-P3 и плотность пикселей 402 ppi. Ничего не сообщается про яркость.

Moto G52 получил процессор Snapdragon 680, то есть 5G здесь нет. Памяти предложено 4/6 ГБ, хранилище 128/256 ГБ. Можно поставить карту microSD объёмом до 1 ТБ. Аппарат работает на чистой Android 12.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп при апертуре f/1,8 и размере пикселей 0,64 мкм. Вторая камера сверхширокоугольная 8 Мп, а третья сенсор глубины. Передняя камера 16 Мп.

Ещё аппарат получил стереодинамики с Dolby Atmos. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, зарядка 30 Вт.

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#смартфоны #motorola
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