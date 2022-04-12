Стоимость начинается от $639 за 16 ГБ

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Компания Minisforum начала принимать предварительные заказы на портативный компьютер на процессоре Intel Core i5-11260H с TDP 45 Вт на архитектуре Intel Tiger Lake. Стоимость Elitemini TH60 составляет $639 за версию с 16 ГБ памяти и SSD 512 ГБ, а предварительный заказ стоит $539. Продажи компьютера начнутся в конце мая, пишет Liliputing.

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Это 6-ядерный 12-поточный процессор Intel с поддержкой частоты до 4,4 ГГц. Можно считать его не лучшим выбором для игр или работы с видео и графикой из-за встроенного GPU Intel UHD с 16 исполнительными блоками вместо высокопроизводительного Intel Iris Xe.

Размер корпуса Elitemini TH60 составляет 180 х 175 х 35 мм и внутри есть место для 64 ГБ памяти DDR4 на двух слотах SODIMM и слот PCIe 4.0 x1 для SSD, а также слот M.2 2230. Также есть вентилятор для активного охлаждения.

Порты здесь следующие:

1 х HDMI (4K на 60 Гц)

1 порт DisplayPort (8K на 60 Гц)

1 порт USB Type-C (4K на 60 Гц)

1 вход микрофона 3,5 мм (сзади)

1 аудиовыход 3,5 мм (сзади)

1 разъём для гарнитуры 3,5 мм (спереди)

1 порт Ethernet 2,5 Гбит/с

4 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 порт USB 3.1 Gen 1 Type-A

Есть также два встроенных микрофона для голосового управления и звонков. Будет поддерживаться до трёх экранов одновременно. Устройство работает на Windows 10 Pro.

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