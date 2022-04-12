Известен также модельный номер и размер экрана

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

OnePlus начинала свою деятельность на рынке смартфонов с выпуска «убийц флагманов» - аппаратов с высокими характеристиками по умеренным ценам. С тех пор утекло немало воды и в нынешних смартфонах китайского производителя легко запутаться. Сейчас выпускаются аппараты под разными брендами и очередным из них скоро станет OnePlus Ace, пишет wccftech.

реклама

Инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями о нём. Здесь ожидается процессор MediaTek Dimensity 8100, быстрая проводная зарядка 150 Вт, сенсор основной камеры Sony IMX766.

Другая утечка говорит о модельном номере PGKM10 и экране 6,7 дюйма FHD+ с вырезом для камеры, а также аккумуляторе 4500 мАч. Устройство будет доступно в Китае по цене 2599 юаней.

Ещё один пользователь соцсети Weibo опубликовал несколько изображений устройства. На них можно увидеть, что привычный для OnePlus ползунок уведомлений здесь отсутствует.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза



