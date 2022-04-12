OnePlus начинала свою деятельность на рынке смартфонов с выпуска «убийц флагманов» - аппаратов с высокими характеристиками по умеренным ценам. С тех пор утекло немало воды и в нынешних смартфонах китайского производителя легко запутаться. Сейчас выпускаются аппараты под разными брендами и очередным из них скоро станет OnePlus Ace, пишет wccftech.
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Инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями о нём. Здесь ожидается процессор MediaTek Dimensity 8100, быстрая проводная зарядка 150 Вт, сенсор основной камеры Sony IMX766.
Другая утечка говорит о модельном номере PGKM10 и экране 6,7 дюйма FHD+ с вырезом для камеры, а также аккумуляторе 4500 мАч. Устройство будет доступно в Китае по цене 2599 юаней.
Ещё один пользователь соцсети Weibo опубликовал несколько изображений устройства. На них можно увидеть, что привычный для OnePlus ползунок уведомлений здесь отсутствует.