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Nvidia вошла в первую пятёрку списка Fortune «100 лучших компаний для работы»
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Журнал Fortune опубликовал список «100 лучших компаний для работы». Этот список объединяет информацию об условиях на рабочем месте, возможностях роста, льготах для сотрудников и не только. Компания Nvidia оказалась на 5-м месте в списке, а появилась она в нём в 2017 году, когда заняла 39-е место.

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Продвижение в списке произошло во многом благодаря вниманию к нуждам сотрудников. В конце 2021 года генеральный директор Дженсен Хуанг дал им семь дней выходных на Рождество. В этом году каждый работник получит два заранее запланированных выходных дня за квартал, независимых от правительственных мероприятий и неограниченных больничных.

Ещё сотрудники могут извлечь прибыль от программы покупки акций. С 2015 года Nvidia сосредоточила внимание на равенстве оплаты труда. Недоработкой прошлого года в компании стало снижение уровня продвижения по службе чернокожих сотрудников по сравнению с 2020 годом, но компания обещает как можно скорее исправить эту жуткую несправедливость.

В Nvidia только в США работают более 9440 сотрудников. 95% её сотрудников назвали компанию отличным местом для работы. 97% гордятся тем, что являются сотрудниками компании. 96% полагают, что Nvidia увольняет сотрудников только в крайнем случае. 95% сотрудников считают, что Nvidia много делает для общества и выполнения своих задач, пишет wccftech.

Численность работающих в компании от двух до пяти лет сотрудников сейчас составляет 34%, а каждый десятый работает более 16 лет.

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